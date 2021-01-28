Ермак прокомментировал скандал вокруг Татарова. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n149656-ermak-prokommentiroval-skandal-vokrug-svoego-zamestitelya-tatarova.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, прокомментировал скандал вокруг своего заместителя Олега Татарова.

Ермак заявил, что Татаров был назначен в Офис президента не по рекомендации чиновника из команды Януковича Андрея Портнова. Его кандидатуру подбирал кадровый департамент. Об этом глава ОПУ рассказал в интервью журналу НВ.

На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование, и профессиональный уровень этого человека нас устроил. Это стало основанием для принятия решения, — пояснил Ермак.

Комментируя репутационные риски для Банковой из-за работы в команде ОП Татарова, который является фигурантом расследования в отношении аферы с квартирами для Нацгвардии, Ермак заявил, что речь идет о событиях прошлого. Также чиновник отметил, что ни при одном президенте Украины ранее был бы невозможным резонанс, который приобрело дело Татарова — как и тот факт, что «фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента».

Что говорит о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции. Сейчас нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, — есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде, — добавил Ермак.



Напомним, руководитель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что Офис президента Украины готовит проект закона, которым планирует забрать из подследственности Национального антикоррупционного бюро уголовные производства в отношении топ-чиновников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.