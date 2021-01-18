Банковая хочет убрать из подследственности НАБУ топ-чиновников. Фото: Информатор

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Офис президента Украины готовит проект закона, которым планирует забрать из подследственности Национального антикоррупционного бюро уголовные производства в отношении топ-чиновников.

У Зеленского хотят сделать так, чтобы детективы НАБУ расследовали все коррупционные дела, а не только в отношении чиновников. Также планируется разрешить генеральному прокурору забирать дела НАБУ. Все сотрудничество антикоррупционного бюро с зарубежными коллегами планируют передать офису генпрокурора. Об этом 18 января сообщил председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

Шабунин предполагает, что таким образом на Банковой отреагировали на решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова обратно к НАБУ.

При этом руководитель ГПК отмечает, что разрабатываемый законопроект уничтожает антикоррупционную реформу и разрывает партнерство с Западом, в частности с Международным валютным фондом.

Независимость НАБУ, подследственность органа топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП — это все базовые условия сотрудничества Украины с Западом. При чем, именно Владимир Зеленский в начале президентства вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС, — написал Шабунин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен. При этом глава государства заявил, что подозреваемый в коррупции Олег Татаров должен доказать, что он ни в чем не виноват.