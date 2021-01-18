Банкова хоче прибрати з підслідності НАБУ топ-посадовців. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n149142-ofis-zelenskogo-hoche-prybraty-z-pidslidnosti-nabu-top-posadovciv-shabunin.html

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Офіс президента України готує проект закону, яким планує забрати з підслідності Національного антикорупційного бюро кримінальні провадження стосовно топ-посадовців.

У Зеленського хочуть зробити так, аби детективи НАБУ розслідували всі корупційні справи, а не тільки стосовно високопосадовців. Також планується дозволити генеральному прокурору забирати справи НАБУ. Всю співпрацю Антикорупційного бюро з закордонними колегами планують передати Офісу генпрокурора. Про це 18 січня повідомив голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін на власній сторінці у Facebook.

Шабунін припускає, що таким чином на Банковій відреагували на рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов’язав генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова назад до НАБУ.

При цьому керівник ЦПК наголошує, що розроблюваний законопроект знищує антикорупційну реформу й розриває партнерство з Заходом, зокрема з Міжнародним валютним фондом.

Незалежність НАБУ, підслідність органу топ корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП — це все базові умови співпраці України з Заходом. При чому, саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС, — написав Шабунін.



Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обіцяв, що будь-яка людина з його оточення, запідозрена у корупції, буде негайно звільнена. При цьому глава держави заявив, що підозрюваний у корупції Олег Татаров повинен довести, що він ні у чому не винен.