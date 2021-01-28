Бронетягач насмерть задавил бойца ВСУ на одном из полигонов. Фото: prom.st

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Ракурс

Смерть военнослужащего Вооруженных сил Украины произошла 28 января на одном из военных полигонов.

Бойца задавил бронетягач во время буксования. Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение. В результате другой военный получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Трагедия произошла около 9.15. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Север» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что погиб сорокалетний старший солдат Анатолий Мельник из Сум. У него осталась жена-военнослужащая, которая служила с ним в одной бригаде.

Командующий ОК «Север» уже назначил расследование этого трагического случая. Предварительно установлено, военный погиб из-за нарушения мер безопасности по неосторожности. Сейчас идет следствие.

Напомним, 19 января в селе Старичи на Яворовском полигоне перевернулся военный грузовик «КрАЗ», который перевозил военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате аварии 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.