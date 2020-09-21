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На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: Генштаб ВСУ
Пожар на военном полигоне вспыхнул во время учений на юге Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n144130-pojar-na-voennom-poligone-vspyhnul-vo-vremya-ucheniy-na-uge-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Пожар вспыхнул во время проведения военных учений на полигоне оперативного командования «Юг».
Возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе произошло во время проведения штатных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
В настоящее время распространение огня остановлено, продолжается ликвидация последствий пожара.
Пострадавших в результате этого инцидента нет.
К борьбе с огнем привлекались военнослужащие, принимавшие участие в учениях, а также представители ГСЧС.
Пресс-служба ГСЧС сообщает о борьбе с пожаром в Голопристанском районе Херсонской области, где пожар охватил площадь 10 га на территории лесного массива.
Отмечается, что к борьбе с огнем от ГСЧС привлечены, в частности, два самолета АН-32П, которые сбрасывают воду, а от ВСУ — два пожарных танка и вертолет с водосливным устройством.
Угрозы населенным пунктам нет, — уверяют в ГСЧС.
Напомним, недавно вспыхнул масштабный пожар на территории военного полигона в Киевской области.
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