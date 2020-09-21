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Ракурс
На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: Генштаб ВСУ

Пожар на военном полигоне вспыхнул во время учений на юге Украины (ФОТО, ВИДЕО)

21 сен 2020, 19:46
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Пожар вспыхнул во время проведения военных учений на полигоне оперативного командования «Юг».

Возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе произошло во время проведения штатных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В настоящее время распространение огня остановлено, продолжается ликвидация последствий пожара.

Пострадавших в результате этого инцидента нет.

К борьбе с огнем привлекались военнослужащие, принимавшие участие в учениях, а также представители ГСЧС.

На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: Генштаб ВСУ

На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: Генштаб ВСУ

Пресс-служба ГСЧС сообщает о борьбе с пожаром в Голопристанском районе Херсонской области, где пожар охватил площадь 10 га на территории лесного массива.

Отмечается, что к борьбе с огнем от ГСЧС привлечены, в частности, два самолета АН-32П, которые сбрасывают воду, а от ВСУ — два пожарных танка и вертолет с водосливным устройством.

Угрозы населенным пунктам нет, — уверяют в ГСЧС.

На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: ГСЧС

На одном из военных полигонов вспыхнул пожар, фото: ГСЧС


Напомним, недавно вспыхнул масштабный пожар на территории военного полигона в Киевской области.

Источник: Ракурс


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