На одному з військових полігонів спалахнула пожежа, фото: Генштаб ЗСУ

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Пожежа спалахнула під час проведення військових навчань на полігоні оперативного командування «Південь».

Займання сухої трави в полі та сухостою в лісосмузі сталося під час проведення штатних стрільб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наразі розповсюдження вогню зупинене, триває ліквідація наслідків пожежі.

Постраждалих в результаті цього інциденту немає.

До боротьби з вогнем залучалися військовослужбовці, які брали участь у навчаннях, а також представники ДСНС.

Прес-служба ДСНС повідомляє про боротьбу з пожежею у Голопристанському районі Херсонської області, де пожежа охопила площу 10 га на території лісового масиву.

Зазначається, що до боротьби з вогнем від ДСНС залучені, зокрема, два літаки АН-32П, які скидають воду, а від ЗСУ — два пожежні танки та вертоліт з водозливним пристроєм.

Загрози населеним пунктам немає, — запевняють у ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно спалахнула масштабна пожежа на території військового полігону у Київській області.