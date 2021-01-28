Бронетягач на смерть задавив бійця ЗСУ на одному з полігонів. Фото: prom.st

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Смерть військовослужбовця Збройних сил України сталася 28 січня на одному з військових полігонів.

Бійця задавив бронетягач під час буксування. Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух. Внаслідок цього інший військовий дістав травми, які були несумісні з життям. Трагедія сталася близько 9.15. Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Північ» на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що загинув сорокарічний старший солдат Анатолій Мельник із Сум. У нього залишилася дружина-військовослужбовець, яка служила з ним в одній бригаді.

Командувач ОК «Північ» вже призначив розслідування цього трагічного випадку. Попередньо встановлено, військовий загинув через порушення заходів безпеки через необережність. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 19 січня в селі Старичі на Яворівського полігоні перевернулася військова вантажівка «КрАЗ», яка перевозила військовослужбовців Збройних сил України. Внаслідок аварії 13 військовослужбовців дістали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.