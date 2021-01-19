Апеляція Антикорупційного суду заочно не заарештувала Януковича

https://racurs.ua/ua/n149223-apelyaciya-antykorupciynogo-sudu-zaochno-ne-zaareshtuvala-yanukovycha.html

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Президента-втікача Віктора Януковича не взяла заочно під варту й колегія суддів апеляційної палати Антикорупційного суду.

Коли слідчий суддя 19 січня відмовив в арешті, то вказував, що дані про оголошення Януковича у міжнародний розшук не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Слово і діло».

Як пояснив раніше прокурор САП, у ЄРДР є лише одна клітинка, яка відповідає і за національний, і за міжнародний розшук. Таким чином, якщо внести інформацію про міжнародний розшук, то з ЄРДР зникне інформація про оголошення Януковича в національний розшук, датована ще 2015 роком. ЗМІ припускають, що апеляція ВАКС теж з цієї ж причина відмовила.

Апеляційну скаргу прокурора САП залишили без задоволення, а ухвалу слідчого судді про відмову в заочному арешті Януковича — без змін.

Раніше слідчий суддя ВАКС відмовив НАБУ і САП у заочному арешті Януковича. У суді встановили, що Януковича оголосили в міжнародний розшук, однак детектив не вніс ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Генпрокуратура розслідувала провадження про заволодіння комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я». Януковичу заочно повідомили про підозру, але після втрати функції слідства Генпрокуратурою справу передали детективам НАБУ і прокурорам САП.

Слідство наполягає на тому, що Олександр Янукович під прикриттям батька-президента створював і купував фірми, щоб завуалювати незаконну діяльність щодо заволодіння державною дачею в Межигір’ї. Також сина Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У іншій справі в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Януковича засудили до 13 років позбавлення волі заочно, визнали винним в тому, що він звертався до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну.