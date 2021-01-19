Апелляция Антикоррупционного суда заочно не арестовала Януковича

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Президента-беглеца Виктора Януковича не взяла заочно под стражу и коллегия судей апелляционной палаты Антикоррупционного суда.

Когда следственный судья 19 января отказал в заочном аресте, то указывал, что данные об объявлении Януковича в международный розыск не внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщает «Слово и дело».

Как пояснил ранее прокурор САП, в ЕРДР есть только одна ячейка, которая отвечает и за национальный, и за международный розыск. Таким образом, если внести информацию о международном розыске, то из ЕРДР исчезнет информация об объявлении Януковича в национальный розыск, датированная еще 2015 годом. СМИ предполагают, что апелляция ВАКС именно из-за этого отказала в аресте.

Апелляционную жалобу прокурора САП оставили без удовлетворения, а постановление следственного судьи об отказе в заочном аресте Януковича — без изменений.

Ранее следственный судья ВАКС отказал НАБУ и САП в заочном аресте Януковича. В суде установлено, что Януковича объявили в международный розыск, однако детектив не внес эти данные в Единый реестр досудебных расследований.

Генпрокуратура расследовала производство о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». Януковичу заочно сообщили о подозрении, но после потери функции следствия Генпрокуратурой дело передали детективам НАБУ и прокурорам САП.

Следствие настаивает на том, что Александр Янукович под прикрытием отца-президента создавал и покупал фирмы, чтобы завуалировать незаконную деятельность по завладению государственной дачей в Межигорье. Также сына Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

В другом деле в январе 2019 года районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно, признали виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.