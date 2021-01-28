Перший референдум в Україні можуть провести в 2021 році. Фото: БУГ

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Провести перший референдум в Україні можна буде вже у 2021 році.

Це можна буде зробити після того, як ухвалений Верховною Радою закон № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» набуде чинності в Україні. Документ ще повинен підписати президент Володимир Зеленський. Про це 28 січня заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук у коментарі «Громадському радіо», передає прес-служба ВРУ.

Він висловив упевненість, що глава держави підпише закон про референдум вже найближчим часом, і він набуде чинності. Після цього вже можна буде зібрати референдум, при цьому кількість референдумів в Україні на рік — не обмежена. Саме ж проведення референдуму залежить від ініціативи суспільства, а не волі влади.

Також перший заступник спікера додав, що для проведення референдуму серед виборців мають обрати 60 осіб, які увійдуть до ініціативної групи. Якісь критерії відбору відсутні, треба лише мати право голосу. Представників цієї групи мають відібрати на зборах громадян України за участі 300 виборців.

Згодом ініціативна група проведе відповідні реєстраційні процедури у Центральній виборчій комісії й збере підписи для ініціювання референдуму.

Нагадаємо, 26 січня проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» підтримали 255 народних депутатів. Документ передбачає низку видів всеукраїнського референдуму: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції, вирішення питання загальнодержавного значення, зміна території України або втрата чинності законом України або окремими його положеннями.