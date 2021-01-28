Рейтинг найбільших автобрендів очолив новий лідер. Фото: Яндекс

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Ракурс

Toyota (Тойота), автомобілебудівна компанія із Японії, у 2020 році реалізувала майже 9,53 млн нових автомобілів. Це на 9,53 млн авто більше, ніж у 2019 році.

Такі показники дозволили «Тойоті» обігнати німецький концерн Volkswagen (Фольксваген) і очолити рейтинг найбільших автомобільних компаній у світі. Так, німці у минулому році продали 9,305 млн машин — на 15,2% менше, ніж за 2019 рік. Про повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією фахівців, пандемія коронавірусу серйозно вплинула на продажі німецького бренду, особливо на ринку Європи. При цьому Японія та Азія менш постраждали від COVID-19, завдяки чому «Тойота» змогла вирватися уперед.

В японській компанії заявляють, що світові продажі автомобілів скоротилися вперше за 9 років, а машин всіх марок концерну (включаючи Daihatsu і Hino) — вперше за 5 років. Особливо менше стали продаватися авто поза межами Японії — 7,37 млн авто (12,3%). А на ринках Латинської Америки продажі Toyota скоротили на 31,2%, а в Індонезії — на 44,7%.

Щодо «Фольксваген», то цей концерн беззмінно очолював рейтинг найбільших автомобільних концернів за обсягами продажів з 2016 по 2019 рік.

Нагадаємо, французький автовиробник PSA Groupe, який випускає Peugeot, Citroen та Opel, об'єднався з італійсько-американським автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Угоду про злиття в автомобільну групу Stellantis підписали у січні 2021 року. Відтепер ця група — четвертий найбільший виробник автомобілів в усьому світі.