Память Героев Крут чтят 29 января. Фото: euro.kharkiv.ua

https://racurs.ua/n149663-29-yanvarya-ukraincy-chtyat-pamyat-pogibshih-v-bitve-pod-krutami.html

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29 января в Украине — День памяти Героев Крут. В этот день в 1918 году на станции «Круты» состоялся бой между тремя сотнями украинских студентов и большевистскими отрядами Муравьева.

Около пяти часов патриоты отбивали атаки вражеских сил и понесли значительные потери. Через некоторое время у студентов закончились патроны, и они начали отступление. Те, кому это не удалось, были захвачены в плен. Над пленными зверски издевались, а потом убили. Указ президента Украины о «Дне памяти Героев Крут» № 15/07 был подписан 15 января 2007 года.

Также 29 января — День поклонения честным веригам апостола Петра, в народе это день называют — Вериговый день. Издавна он также назывался «Петра-покорму», поскольку надо было содержать домашний скот на зимних кормах еще вторую половину зимы.

Народные приметы на 29 января:

Мороз на Вериги предвещает летнюю жару.

Розкаркалося воронье — вскоре соберется метелица.

Пес качается по снегу — ждите потепления.

В мире 29 января отмечают День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, поскольку в этот день была подписана «Делийская декларация». Первыми в 1985 году документ подписали Индия, Греция, Мексика, Аргентина, Танзания и Швеция.

Также 29 января отмечают День пазла или головоломки, День скряги, День штата Канзас в США и Национальный день кукурузных чипсов в США.

29 января в истории:

1635 год — кардинал Ришелье основал Французскую академию наук.

1896 год — американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1896 год — состоялись первые испытания английского танка.

1927 год — в Лондоне открыли «Park Lane Hotel» — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната.

Напомним, 28 января отмечали День Антарктиды. Именно в этот день 1820 года участники первой русской антарктической экспедиции на шлюпках «Восток» и «Мирный» официально открыли Антарктиду — шестой и последний открытый материк.