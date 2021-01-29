Скічко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149707-zelenskyy-pryznachyv-shoumena-skichko-golovou-cherkaskoyi-oda-foto.html

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Олександр Скічко став новим главою Черкаської обласної державної адміністрації. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 38/2021.

Перед цим з посади звільнили тимчасово виконуючого обов’язки голови ОДА Віктора Гусака. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зазначимо, що відразу ж після підписання указу глава держави провів зустріч з Олександром Скічко в Офісі президента. Він вручив йому особисто службове посвідчення.

Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність в питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть в реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій та поліпшення добробуту людей — все те, чого потребують жителі Черкаської області, — заявив президент.

Наголосимо, що до цього Скічко був головою парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту та комітету з питань транспорту та інфраструктури. Він був обраний по мажоритарному округу № 197 у Черкаській області від партії «Слуга народу».

У минулому Скічко був телеведучим, шоуменом, артистом розмовного жанру та актором. Зокрема, у 2017 році він був ведучим «Євробачення», яке проходило в Києві. Ще близько 10 років він займався підприємницькою діяльністю.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на посаду голови Черкаської ОДА Кабмін погодив призначення народного депутата від «Слуги народу» і колишнього телеведучого Олександра Скічко. Під час співбесіди в Кабміні він заявив, що «грунтовно розбирається в проблемах області та знає їх». Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 20 січня.

Пріоритетними завданнями Скічко назвав підготовку до вакцинації від коронавірусу, будівництво доріг, продовження програми «Велике будівництво», розвиток аграрного сектора, перероблювання сміття і туризм.