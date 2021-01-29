Скичко. Фото: 24 канал

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Александр Скичко стал новым главой Черкасской областной государственной администрации. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 38/2021.

Перед этим с должности уволили временно исполняющего обязанности главы ОГА Виктора Гусака. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что сразу же после подписания указа глава государства провел встречу с Александром Скичко в Офисе президента. Он вручил ему лично служебное удостоверение.

Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители Черкасской области, — заявил президент.

Подчеркнем, что до этого Скичко был главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Он был избран по мажоритарному округу № 197 в Черкасской области от партии «Слуга народа».

В прошлом Скичко также был телеведущим, шоуменом, артистом разговорного жанра и актером. В частности, в 2017 году он был ведущим «Евровидения», которое проходило в Киеве. Еще около 10 лет он занимался предпринимательской деятельностью.





Напомним, ранее мы сообщали, что на должность председателя Черкасской ОГА Кабмин согласовал назначение народного депутата от «Слуги народа» и бывшего телеведущего Александра Скичко. Во время собеседования в Кабмине он заявил, что «основательно разбирается в проблемах области и знает их». Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 января.

Приоритетными задачами Скичко назвал подготовку к вакцинации от коронавируса, строительство дорог, продолжение программы «Большая стройка», развитие аграрного сектора, мусоропереработку и туризм.