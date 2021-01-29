30 січня святкують День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

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ЗСУ. Фото: 112 Україна
30 січня святкують День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n149709-30-sichnya-svyatkuut-den-specialista-viyskovo-socialnogo-upravlinnya-zsu.htmlРакурс
30 січня в Україні святкують професійне свято — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України (ЗСУ). Це свято було запроваджене міністром оборони України Михайлом Єжелем 3 червня 2011 року указом «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України», який має щорічний характер, і відзначається 30 січня.
У ЗСУ поясняють, що органи соціально-психологічної та виховної роботи є невід'ємною частиною цілісного військового організму, а їх діяльність спрямована на підвищення боєздатності армії та укорінення в суспільстві позитивного іміджу українських військових.
Саме ці люди реалізують завдання з організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи та планування, морально-психологічного забезпечення підготовки, профілактиці правопорушень в армійському середовищі, здійснюють моніторинг морально-психологічного стану особового складу військ і стану військової дисципліни.
У цей день відбулося:
- 1790 — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;
- 1801 — опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті);
- 1835 — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;
- 1847 — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;
- 1853 — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;
- 1868 — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);
- 1894 — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;
- 1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;
- 1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;
- 1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;
- 1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;
- 1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;
- 1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер;
- 1934 — у Мордовії стратостат «Осоавіахім-1» вперше у світі досяг висоти 20 тис. 600 м. При спуску зазнав катастрофи та всі три члени екіпажу загинули.
- 1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);
- 2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;
- 2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.
У цей день народилися:
- 1765 — Василь Кукольник, український науковий і культурно-освітній діяч, учений-енциклопедист. Доктор вільних мистецтв, філософії і права. Батько Нестора, Платона та Павла Кукольників;
- 1781 — Адельберт фон Шаміссо, німецький поет, натураліст і дослідник. Cham — символ Шаміссо, який вживають при латинських назвах ботанічних видів, які він описав;
- 1848 — Фердинанд Манліхер, австрійський інженер, зброяр, конструктор магазинної і автоматичної гвинтівок та автоматичного пістолета;
- 1869 — Оскар Каміонський, український оперний і камерний співак;
- 1882 — Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч, 32-й президент США;
- 1895 — Петро Дяченко, командир полку Чорних Запорожців, командир 2-ї дивізії Української Національної Армії, генерал-хорунжий УНА в екзилі;
- 1899 — Володимир Горбовий, діяч УВО і ОУН, адвокат у Галичині, оборонець у політичних процесах;
- 1900 — Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження;
- 1904 — Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паротягобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24;
- 1920 — Делберт Манн, американський режисер кіно і телебачення. Отримав премію «Оскар» за дебютний фільм «Марті». Режисер фільмів «Любов під в’язами», «Джейн Ейр», «На західному фронті без змін»;
- 1923 — Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження;
- 1925 — Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп’ютерного маніпулятора — миші;
- 1930 — Всеволод Нестайко, український дитячий письменник;
- 1956 — Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.
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