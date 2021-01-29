30 січня святкують День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

ЗСУ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n149709-30-sichnya-svyatkuut-den-specialista-viyskovo-socialnogo-upravlinnya-zsu.html

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30 січня в Україні святкують професійне свято — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України (ЗСУ). Це свято було запроваджене міністром оборони України Михайлом Єжелем 3 червня 2011 року указом «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України», який має щорічний характер, і відзначається 30 січня.

У ЗСУ поясняють, що органи соціально-психологічної та виховної роботи є невід'ємною частиною цілісного військового організму, а їх діяльність спрямована на підвищення боєздатності армії та укорінення в суспільстві позитивного іміджу українських військових.

Саме ці люди реалізують завдання з організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи та планування, морально-психологічного забезпечення підготовки, профілактиці правопорушень в армійському середовищі, здійснюють моніторинг морально-психологічного стану особового складу військ і стану військової дисципліни.

У цей день відбулося:

1790 — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1801 — опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті);

1835 — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;

1847 — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;

1853 — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;

1868 — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;

1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;

1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;

1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер;

1934 — у Мордовії стратостат «Осоавіахім-1» вперше у світі досяг висоти 20 тис. 600 м. При спуску зазнав катастрофи та всі три члени екіпажу загинули.

1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

У цей день народилися: