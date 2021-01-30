Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, низка карантинних заходів його не зупиняє.

За минулу добу, 29 січня, у 4 тис. 685 українців виявили COVID-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медичних працівників. До лікарень потрапили 1 тис. 906 осіб, а 149 пацієнтів померли. Одужали від хвороби 11 тис. 317 осіб. За добу було здійснено 41 тис. 781 тестування. Про це 30 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

29 січня найбільше хворих виявили в Івано-Франківській області — 412 осіб. Ще 353 випадки зареєстрували у Львівській області, у Києві — 341 випадок, по 335 та 325 випадків в Дніпропетровській та Київській областях.

З початку пандемії в Україні захворіли вже 1 млн 216 тис. 278 осіб, а одужали — 1 млн 14 тис. 658 осіб. Померли від коронавірусу 22 тис. 628 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 341 випадок;

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 146 випадків;

Дніпропетровська область — 335 випадків;

Донецька область — 170 випадків;

Житомирська область — 158 випадків;

Закарпатська область — 245 випадків;

Запорізька область — 220 випадків;

Івано-Франківська область — 412 випадків;

Київська область — 325 випадків;

Кіровоградська область — 36 випадків;

Луганська область — 108 випадків;

Львівська область — 356 випадків;

Миколаївська область — 84 випадки;

Одеська область — 174 випадки;

Полтавська область — 104 випадки;

Рівненська область — 116 випадків;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 124 випадки;

Харківська область — 280 випадків;

Херсонська область — 52 випадки;

Хмельницька область — 123 випадки;

Черкаська область — 155 випадків;

Чернівецька область — 186 випадків;

Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 29 січня медики представили Календарний план вакцинації населення від коронавірусу в 2021 році. Він передбачає додаткову закупівлю близько 15 млн доз вакцин від коронавірусу, сама ж вакцинація розпочнеться у лютому.