Потужний циклон насувається на Україну. Фото: Фокус

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Новий сніговий циклон насувається на Україну, погіршення погодних умов очікується з початку тижня.

З понеділка, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях прогнозують значний сніг. У денну пору доби в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях обіцяють сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Крім того, в південних регіонах можливі пориви вітру 15−20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей прогнозують ожеледицю.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Синоптики прогнозують, що два найближчі дні, 30−31 січня, на українських дорогах, крім південно-східної частини держави, очікується ожеледиця. Сьогодні в Україні прогнозують сніг, а на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей — сніг із дощем. У східних областях, Приазов’ї, вдень і в Карпатах місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с. Температуру повітря вдень синоптики обіцяють від 2° морозу до 3° тепла, а в східних та південних областях вдень 2−7° вище нуля за Цельсієм.

Нагадаємо, останні дні снігопади засипали Одеську, Миколаївську, Черкаську та Кіровоградські області. «Укравтодор» та Державна служба з надзвичайних ситуацій кинули величезну кількість техніки в ці регіони, щоб ліквідувати наслідки негоди.