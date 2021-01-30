Коронавірусом у світі заразилися вже понад 100 млн осіб

Коронавірус у світі. Карта: coronavirus.jhu.edu

https://racurs.ua/ua/n149714-koronavirusom-u-sviti-zarazylysya-vje-ponad-100-mln-osib.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу в світі призвела до зараження вже понад 100 млн осіб.

Станом на суботу, 30 січня, по всьому світі було зареєстровано 102 млн 65 тис. 711 випадків COVID-19. Померли від хвороби та її ускладнень 2 млн 206 тис. 91 особа. Одужати змогли 74 млн 342 тис. 758 осіб. Про це 30 січня свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

До країн із кількістю заражень понад 5 млн осіб входять Сполучені Штати Америки, Індія та Бразилія. Лідирують із кількістю заражених США — тут захворіли 25,9 млн осіб, померли 436 тис. 678 хворих, а подолати хворобу змогли майже 16 млн осіб.

В Індії коронавірус підхопили 10,7 млн громадян, а померли — 154 тис. 147 осіб. Видужати змогли понад 10,4 млн осіб. Третю позицію займає Бразилія — тут за час пандемії зареєстровали 9,1 млн хворих, з них померли 222 тис. 666 осіб, а вилікувалися понад 8 млн.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу, який з’явився зовсім нещодавно, відрізняється від свого китайського «побратима» — для хворих британським штамом більш характерні кашель, сильна втома, біль в горлі та м’язах.