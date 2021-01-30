Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac. Фото: РБК

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому, а європейською вакциною Pfizer спершу будуть щеплювати працівників мобільних бригад і медиків.

А тим особам, яким не вистачить препарату цього виробника, щеплюватимуть китайською вакциною Sinovac. Якщо приїде лише 100 тис. доз вакцини Pfizer, то її вистачить лише для медиків. Якщо ж поставки становитимуть 300 тис. доз євровакцини, то щеплення цим препаратом можна буде зробити і лікарям, і соціальним працівникам. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «BBC News Україна».

За його словами, вакцина «Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 у холодильник, де буде +2». За таких умов вона може зберігатися п’ять днів. Саме через температурні умови її вирішили використовувати першою.

Ляшко додав, що вакцинуватимуть також тих людей, які перехворіли на коронавірус. При цьому медик стверджує, що загальна вакцинація буде добровільною, змушувати українців робити щеплення ніхто не буде.

Нагадаємо, 29 січня медики представили Календарний план вакцинації населення від коронавірусу в 2021 році. Він передбачає додаткову закупівлю близько 15 млн доз вакцин від коронавірусу, сама ж вакцинація розпочнеться з 15 лютого.