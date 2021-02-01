Регистрация на ВНО-2021 стартовала в Украине — график экзаменовhttps://racurs.ua/n149760-registraciya-na-vno-2021-startovala-v-ukraine-grafik-ekzamenov.htmlРакурс
Регистрация на основную сессию внешнего независимого тестирования 2021 года стартовала в Украине с сегодняшнего дня, 1 февраля.
Регистрация продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска со временем и местом проведения ВНО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
График основной сессии ВНО-2021:
- 21 мая — химия;
- 24 мая — испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая — английский язык;
- 28 мая — математика, математика (задачи уровня стандарта);
- 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня — история Украины;
- 7 июня — физика;
- 10 июня — биология;
- 15 июня — география.
Чиновники уверяют, что результаты ВНО опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня. Каждый участник имеет право пройти тесты не более чем по пяти учебным предметам.
В 2021 году сертификационная работа по математике содержит два уровня — уровень стандарта и профильный уровень. Украинский язык и украинский язык и литературу тоже поделили на два предмета.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии для победителей олимпиад и гранты на обучение за границей.