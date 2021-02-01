Регистрация на ВНО-2021 стартовала в Украине. Фото: ZIK

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Ракурс

Регистрация на основную сессию внешнего независимого тестирования 2021 года стартовала в Украине с сегодняшнего дня, 1 февраля.

Регистрация продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска со временем и местом проведения ВНО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

График основной сессии ВНО-2021:

21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика, математика (задачи уровня стандарта);

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

Чиновники уверяют, что результаты ВНО опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня. Каждый участник имеет право пройти тесты не более чем по пяти учебным предметам.

В 2021 году сертификационная работа по математике содержит два уровня — уровень стандарта и профильный уровень. Украинский язык и украинский язык и литературу тоже поделили на два предмета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии для победителей олимпиад и гранты на обучение за границей.