Газ по 7 гривен с 1 февраля — кто продает топливо дешевле, фото — Oilpoint

https://racurs.ua/n149759-gaz-po-7-griven-s-1-fevralya-kto-prodaet-toplivo-deshevle.html

Ракурс

Цена на газ 6,99 грн за кубометр для населения начала действовать с 1 февраля. После серии протестов правительство 18 января подготовило и утвердило план по снижению цен на газ.

Его суть заключается в ограничении стоимости голубого топлива на уровне 6,99 грн за 1 куб. м. Эта сумма не учитывает стоимости доставки, которая отличается в каждом регионе.

Эксперты рынка отмечали, что Кабмин вернулся к ручному регулированию цен на газ после семи месяцев с момента запуска рынка газа.

«Ограниченная» цена начинает действовать с 1 февраля, но за январь украинцы будут платить за газ по рыночным тарифам. Январские предложения большинства компаний находились в диапазоне 8,8−9,9 грн за кубометр. Если сравнить с ноябрем 2020 года, то январская цена кубометра в среднем по стране была выше на 12%.

Не все цены в феврале составят 6,99 грн за кубометр. Есть восемь поставщиков, установивших цену даже ниже предельной. Вот перечень таких поставщиков:

Megawatt — 6,79 грн;

«Нафтогаз Украины» — 6,86 грн

«Агросинтез Трейдинг» — 6,88 грн

«Энергетические ресурсы Украины» и «Газпромпостач» — 6,9 грн;

«Газ Ап» — 6,94 грн

«Волыньэлектросбыт» — 6,97 грн

ETG.UA — 6,98 грн.

Остальные поставщики будут продавать газ по 6,99 грн за кубометр.

Предельная цена действует не для предприятий теплокоммунэнерго. Изменения касаются только индивидуальных домохозяйств, использующих газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления.

Газ для клиентов, которые пользуются централизованным теплоснабжением, рассчитывается с учетом изменений цен на европейских хабах. Пока министры консультируются по поводу новых цен. «Нафтогаз» отложил публикацию январской цены на газ для предприятий ТКЭ.

Ограниченная цена перестанет действовать ориентировочно с 31 марта.

«Ракурс» сообщал, что Кабинет министров ограничил цинц на газ для населения в феврале-марте на уровне 6,99 гривен, а 30 января Нацкомиссия по тарифам установила предельный тариф и на транспортировку — 1,79 грн за кубометр без НДС (20%). 15 операторов взимают за свои услуги меньше предельной стоимости.