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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад — данные за сутки (ИНФОГРАФИКА)

1 фев 2021, 09:12
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что заболеваемость немного идет на спад.

За прошедшие сутки, 31 января, было зафиксировано 2 тыс. 30 новых случаев COVID-19. Среди больных был 71 ребенок и 65 медработников. Вчера от коронавируса умер 61 человек, а в больницы попали 1 тыс. 103 украинцев. Преодолеть болезнь сумели 5 тыс. 131 человек. Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера больше всего случаев коронавируса нашли на Прикарпатье — 297 случаев, а в Киеве, Николаевской и Львовской области — 160, 152 и 146 случаев соответственно. Меньше всего заболеваний обнаружили на Хмельнитчине — три случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 221 тыс. 485 человек, а умерли 22 тыс. 768 пациентов. Побороть коронавирус смогли 1 млн 23 тыс. 915 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 160 случаев;
  • Винницкая область — 79 случаев;
  • Волынская область — 59 случаев;
  • Днепропетровская область — 76 случаев;
  • Донецкая область — 62 случая;
  • Житомирская область-102 случая;
  • Закарпатская область — 127 случаев;
  • Запорожская область — 87 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 297 случаев;
  • Киевская область —100 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 20 случаев;
  • Львовская область — 146 случаев;
  • Николаевская область — 152 случая;
  • Одесская область — 71 случай;
  • Полтавская область — 56 случаев;
  • Ровенская область — 27 случаев;
  • Сумская область — 61 случай;
  • Тернопольская область — 85 случаев;
  • Харьковская область — 36 случая;
  • Херсонская область — 20 случаев;
  • Хмельницкая область —3 случая;
  • Черкасская область —40 случаев;
  • Черновицкая область — 124 случая;
  • Черниговская область — 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 30 января коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 3 тыс. 117 граждан Украины. Таким образом последние дни наблюдается спад заболеваемости.

Источник: Ракурс


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