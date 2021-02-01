Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n149758-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-dannye-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что заболеваемость немного идет на спад.

За прошедшие сутки, 31 января, было зафиксировано 2 тыс. 30 новых случаев COVID-19. Среди больных был 71 ребенок и 65 медработников. Вчера от коронавируса умер 61 человек, а в больницы попали 1 тыс. 103 украинцев. Преодолеть болезнь сумели 5 тыс. 131 человек. Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера больше всего случаев коронавируса нашли на Прикарпатье — 297 случаев, а в Киеве, Николаевской и Львовской области — 160, 152 и 146 случаев соответственно. Меньше всего заболеваний обнаружили на Хмельнитчине — три случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 221 тыс. 485 человек, а умерли 22 тыс. 768 пациентов. Побороть коронавирус смогли 1 млн 23 тыс. 915 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 160 случаев;

Винницкая область — 79 случаев;

Волынская область — 59 случаев;

Днепропетровская область — 76 случаев;

Донецкая область — 62 случая;

Житомирская область-102 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 87 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область —100 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 146 случаев;

Николаевская область — 152 случая;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 56 случаев;

Ровенская область — 27 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 85 случаев;

Харьковская область — 36 случая;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область —3 случая;

Черкасская область —40 случаев;

Черновицкая область — 124 случая;

Черниговская область — 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 30 января коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 3 тыс. 117 граждан Украины. Таким образом последние дни наблюдается спад заболеваемости.