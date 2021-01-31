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Ракурс
Коронавирус. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине убил более полусотни украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

31 янв 2021, 09:00
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Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, однако количество госпитализаций в сутки остается высокой. Так, за минувшие сутки, 30 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 117 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 219 тыс. 455 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 4 тыс. 176 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 14 тыс. 658 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 79 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 707 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 325 тыс. 999.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (337 больных), Закарпатской области (217 инфицированных), г. Киев (215 заболевших), Житомирской области (205 новых случаев).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 215 случаев;
  • Винницкая область — 123 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 189 случаев;
  • Донецкая область — 176 случаев;
  • Житомирская область — 205 случаев;
  • Закарпатская область — 217 случаев;
  • Запорожская область — 56 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 337 случаев;
  • Киевская область — 193 случая;
  • Кировоградская область — 24 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 145 случаев;
  • Николаевская область — 146 случаев;
  • Одесская область — 170 случаев;
  • Полтавская область — 48 случаев;
  • Ровенская область — 78 случаев;
  • Сумская область — 121 случай;
  • Тернопольская область — 110 случаев;
  • Харьковская область — 192 случая;
  • Херсонская область — 54 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев
  • Черкасская область — 59 случаев;
  • Черновицкая область — 118 случаев;
  • Черниговская область — 98 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашем государстве должна быть бесплатной.

Источник: Ракурс


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