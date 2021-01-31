Коронавирус в Украине убил более полусотни украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149737-koronavirus-v-ukraine-ubil-bolee-polusotni-ukraincev-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, однако количество госпитализаций в сутки остается высокой. Так, за минувшие сутки, 30 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 117 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 219 тыс. 455 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 4 тыс. 176 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 14 тыс. 658 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 79 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 707 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 325 тыс. 999.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (337 больных), Закарпатской области (217 инфицированных), г. Киев (215 заболевших), Житомирской области (205 новых случаев).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 215 случаев;
- Винницкая область — 123 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 189 случаев;
- Донецкая область — 176 случаев;
- Житомирская область — 205 случаев;
- Закарпатская область — 217 случаев;
- Запорожская область — 56 случаев;
- Ивано-Франковская область — 337 случаев;
- Киевская область — 193 случая;
- Кировоградская область — 24 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 145 случаев;
- Николаевская область — 146 случаев;
- Одесская область — 170 случаев;
- Полтавская область — 48 случаев;
- Ровенская область — 78 случаев;
- Сумская область — 121 случай;
- Тернопольская область — 110 случаев;
- Харьковская область — 192 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев
- Черкасская область — 59 случаев;
- Черновицкая область — 118 случаев;
- Черниговская область — 98 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашем государстве должна быть бесплатной.