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Владимир Зеленский, фото: ТАСС

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной — Зеленский

30 янв 2021, 16:58
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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашем государстве должна быть бесплатной.

Об этом Зеленский заявил при обсуждении деталей плана вакцинации населения с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, — подчеркнул Зеленский. — Вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство.

Зеленский также добавил, что вакцинация будет добровольной. Украинцы, у которых есть необходимые средства, смогут самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

Президент отметил, что не знает, какой будет стоимость вакцины в частных больницах.

Степанов, со своей стороны, что сообщил, план вакцинации предусматривает предоставление всем услуг на бесплатной основе. Первыми под вакцинацию попадут уязвимые категории населения, а также медики.


Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса, — заверил министр.

Источник: Ракурс


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