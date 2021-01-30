В Украине 31 января ожидается гололед, фото: www.1obl.ru

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Погода в Украине 31 января будет с гололедом на дорогах в большинстве регионов (кроме юго-восточной части).

На северо-востоке страны местами возможны значительные осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 31 января будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до −3…−5°, днем — поднимутся до 0…-2°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Температура воздуха ночью составит −3…−5°, днем — −1…−3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки будет без существенных осадков. Ночью термометры покажут 0…-2°, днем — +1…+3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре предусматривает снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…+1° ночью и 0…+2° днем.

Погода в Харькове в течение суток будет со снегом и мокрым снегом. Температура ночью составит +2…+4°, днем ​​воздух прогреется до +3…+5°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет со снегом ночью и мокрым снегом днем. Ночью ожидается температура воздуха −2…−4°, днем — −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине снова ухудшится из-за снежного циклона.