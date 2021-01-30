Бактерии пытаются противостоять губительному для них воздействию антибиотиков

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Бактерии определенных типов могут адаптироваться к длительному воздействию антибиотиков, изменяя свою форму.

Это показало исследование ученых из Университета Карнеги-Меллон (США), сообщает пресс-служба вуза.

В своем исследовании ученые наблюдали за реакцией на антибиотики бактерии Caulobacter crescentus — грам-отрицательных олиготрофных бактерий, широко распространенных в пресноводных озерах и ручьях. Эти бактерии играют важную роль в биологических процессах.

Ученые подвергали подопытные бактерии влиянию меньших летальных доз антибиотика хлорамфеникола в течении нескольких их поколений. В результате бактерии резко изменили свою форму, став шире и более выгнутыми.

Эти изменения формы позволяют бактериям преодолеть стресс от антибиотиков и восстановить быстрый рост, — отмечают ученые.

По мнению исследователей, такие физические изменения позволяют бактериям достичь большей кривизны и меньшего соотношения поверхности к объему, что позволяет меньшему количеству частиц антибиотика проходить через их клеточные поверхности, когда они растут.

Это понимание имеет большие последствия для здоровья человека и, скорее всего, будет стимулировать многочисленные дальнейшие молекулярные исследования роли формы клетки на рост бактерий и устойчивость к антибиотикам, — резюмируют ученые.



Напомним, недавно в США разработали новый тип антибиотиков.