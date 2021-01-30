Бактерії намагаються протистояти згубному для них впливу антибіотиків

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Бактерії певних типів можуть адаптуватися до тривалого впливу антибіотиків, змінюючи свою форму.

Це показало дослідження учених з Університету Карнегі-Меллон (США), повідомляє прес-служба вишу.

У своєму дослідженні учені спостерігали за реакцією на антибіотики бактерії Caulobacter crescentus — грам-негативних оліготрофних бактерій, широко поширених у прісноводних озерах і струмках. Ці бактерії відіграють важливу роль у біологічних процесах.

Учені піддавали піддослідні бактерії впливу менших летальних доз антибіотика хлорамфеніколу продовж кількох їхніх поколінь. В результаті бактерії різко змінили свою форму, ставши ширшими та вигнутішими.

Ці зміни форми дозволяють бактеріям подолати стрес від антибіотиків і відновити швидке зростання, — зазначають учені.

На думку дослідників, такі фізичні зміни дозволяють бактеріям досягти більшої кривизни та меншого співвідношення поверхні до об'єму, що дозволяє меншій кількості частинок антибіотика проходити через їх клітинні поверхні, коли вони ростуть.

Це розуміння має великі наслідки для здоров’я людини і, швидше за все, стимулюватиме численні подальші молекулярні дослідження ролі форми клітини на ріст бактерій та стійкість до антибіотиків, — резюмують учені.



Нагадаємо, нещодавно у США розробили новий тип антибіотиків.