Ферму для майнінгу біткоїнів облаштували в спорткарі BMW. Фото: autoua.net

https://racurs.ua/ua/n149722-fermu-dlya-mayningu-bitkoyiniv-oblashtuvaly-v-sportkari-bmw-foto.html

Ракурс

Ферму для майнінгу криптовалют облаштували в спортивному автомобілі.

Один із добувальників біткоїнів Саймон Бірн встановив шість потужних комп’ютерних відеокарт GeForce RTX 3080 у свій електричний спорткар BMW i8. Сам ентузіаст розповів, що таким чином хотів позлити геймерів, які страждають через надто високі ціни на відеокарти, оскільки їх розкуповують майнери. Про це 30 січня повідомляє 4PDA.

Ентузіаст пояснив, що вбудованого акумулятора спортивної гібридної установки достатньо для живлення такої невеликої майнінг-ферми. Ось тільки використовувати таку систему непрактично, оскільки через виділення тепла доводиться тримати багажник відкритим.

Саймон Бірн не зізнався, чи прибутковий такий задум, оскільки їзда на спорткарі з відкритим багажником справа вкрай сумнівна.

Нагадаємо, програміст із Лос-Анджелеса Стефан Томас не може згадати цифровий пароль до захищеного жорсткого диску IronKey, де зберігаються 7 тис. дорогоцінних біткоїнів.