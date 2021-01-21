Курс біткоїна. Фото: cikavo-znaty

https://racurs.ua/ua/n149338-kurs-bitkoyina-vpav-cherez-pobouvannya-reguluvannya-rynku-infografika.html

Ракурс

Курс біткоїна, відомої криптовалюти, впав на 10% за день після рекорду на початку січня.

Біткоїн встановився на найнижчому рівні з моменту рекорду у 42 тис. дол. Наразі ціна становить 32 тис. 449 дол. (-6,93%) — за 10 днів криптовалюта втратила майже чверть своєї ціни, пише Reuters.

Падіння відбувається на тлі занепокоєння, що біткоїн може бути черговою ціновою бульбашкою на фінансовому ринку.

Також додаються побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюти.

Джанет Єллен, номінована президентом США на посаду голови Казначейства США, раніше висловила побоювання щодо використання криптовалют у незаконній діяльності.

Це вплинуло і на динаміку показників Ethereum, наступної після біткоїна найбільшої криптовалюти. Цього тижня вона сягнула рекордної для неї ціни у 1 тис. 421 дол.

Раніше аналітики оцінили її потенціал у понад 10 тис. 500 дол., проте Ethereum також «впала» після заяв щодо регулювання курсу криптовалют.

Нагадаємо, біткоїну прогнозують зростання до 100 тис. дол. у 2021 році.