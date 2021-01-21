Викинуті кажани, фото: «Суспільне»

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В Івано-Франківську викинули на мороз рідкісних кажанів вечірниць, занесених до Червоної книги.

Тварин виявила наукова співробітниця Галицького парку, частину з них вдалося врятувати, повідомляє видання «Суспільне».

Загинули 78 тварин, ще 23 у тяжкому стані перебувають на реабілітації в Галицькому парку, де їм створені відповідні умови.

Їх не можна відігрівати — має бути 5−8 градусів тепла. У такому стані їх поять, годують, стежать, чи вони не втрачають у вазі, — зазначив заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко. — І навесні будемо їх випускати.

Він зазначив, що кажани взимку шукають захисту на балконах, які залишають навесні.

Зазначається, що рідкісних тварин виявили на прибудинковій території багатоповерхівки на вулиці Угорницька.

Проблема в тому, що ми не знаємо, де та колонія, звідки викидають кажанів. Власники квартир не впускають. І дверей не відчиняють. Кажанів викидають на сніг, — наголошує Бучко.

Нагадаємо, в грудні 2020 року на балконі однієї з квартир у Дніпрі виявили понад 500 кажанів.