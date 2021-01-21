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Выброшеные летучие мыши, фото: «Суспільне»

78 краснокнижных летучих мышей погибли в Ивано-Франковске — их выбросили на мороз (ФОТО)

21 янв 2021, 15:55
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В Ивано-Франковске выбросили на мороз редких летучих мышей вечерниц, занесенных в Красную книгу.

Животных обнаружила научный сотрудник Галицкого парка, часть из них удалось спасти, сообщает издание «Суспільне».

Погибли 78 животных, еще 23 в тяжелом состоянии находятся на реабилитации в Галицком парке, где им созданы соответствующие условия.

Их нельзя отогревать — должно быть 5−8 градусов тепла. В таком состоянии их поят, кормят, следят, не теряют ли они в весе, — отметил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко. — И весной будем их выпускать.

Он отметил, что летучие мыши зимой ищут защиты на балконах, которые покидают весной.

Отмечается, что редких животных обнаружили на придомовой территории многоэтажки на улице Угорницкой.

Проблема в том, что мы не знаем, где та колония, откуда выбрасывают летучих мышей. Владельцы квартир не пускают. И двери не открывают. Летучих мышей выбрасывают на снег, — отмечает Бучко.

Выброшеные летучие мыши, фото: «Суспільне»

Выброшеные летучие мыши, фото: «Суспільне»

Выброшеные летучие мыши, фото: «Суспільне»


Выброшеные летучие мыши, фото: «Суспільне»

Напомним, в декабре 2020 года на балконе одной из квартир в Днепре обнаружили более 500 летучих мышей.


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