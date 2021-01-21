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Ракурс
Курс биткоина. Фото: cikavo-znaty

Курс биткоина упал из-за опасения регулирования рынка (ИНФОГРАФИКА)

21 янв 2021, 16:00
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Курс биткоина, известной криптовалюты, упал на 10% за день после рекорда в начале января.

Биткон установился на самом низком уровне с момента рекорда в 42 тыс. долл. Сейчас цена составляет 32 тыс. 449 долл. (-6,93%) — за 10 дней криптовалюта потеряла почти четверть своей цены, пишет Reuters.

Курс биткоина. Инфографика: Coin Desk

Падение происходит на фоне беспокойства, что биткоин может быть очередным ценовым пузырем на финансовом рынке.

Курс биткоина. Инфографика: Coin Desk

Также добавляются опасения, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться регулировать криптовалюту.

Йеллен, номинированная президентом США на пост главы Казначейства США, ранее выразила опасения по использованию криптовалюты в незаконной деятельности.

Это повлияло и на динамику показателей Ethereum, следующей после биткоина крупнейшей криптовалюты. На этой неделе она достигла цены в 1 тыс. 421 долл., что является рекордом.


Ранее аналитики оценили её потенциал в больше 10 тыс. 500 долл., однако Ethereum также «упала» после заявлений по регулированию курса криптовалют.

Напомним, биткоину прогнозируют рост до 100 тыс. долл. в 2021 году.

Источник: Ракурс


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