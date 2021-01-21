Курс биткоина. Фото: cikavo-znaty

https://racurs.ua/n149338-kurs-bitkoina-upal-iz-za-opaseniya-regulirovaniya-rynka-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина, известной криптовалюты, упал на 10% за день после рекорда в начале января.

Биткон установился на самом низком уровне с момента рекорда в 42 тыс. долл. Сейчас цена составляет 32 тыс. 449 долл. (-6,93%) — за 10 дней криптовалюта потеряла почти четверть своей цены, пишет Reuters.

Падение происходит на фоне беспокойства, что биткоин может быть очередным ценовым пузырем на финансовом рынке.

Также добавляются опасения, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться регулировать криптовалюту.

Йеллен, номинированная президентом США на пост главы Казначейства США, ранее выразила опасения по использованию криптовалюты в незаконной деятельности.

Это повлияло и на динамику показателей Ethereum, следующей после биткоина крупнейшей криптовалюты. На этой неделе она достигла цены в 1 тыс. 421 долл., что является рекордом.

Ранее аналитики оценили её потенциал в больше 10 тыс. 500 долл., однако Ethereum также «упала» после заявлений по регулированию курса криптовалют.

Напомним, биткоину прогнозируют рост до 100 тыс. долл. в 2021 году.