Ціну на розподіл газу знизили для 13 облгазів України. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n149721-cinu-na-rozpodil-gazu-znyzyly-dlya-13-oblgaziv-ukrayiny-spysok.html

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Тарифи на розподіл газу знижено для 13 газопостачальних компаній.

Тепер максимальний тариф складатиме 1,79 грн за 1 куб. м. на місяць без ПДВ. Відповідне рішення було ухвалене 30 січня на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме засідання транслювалося на YouTube.

Тарифи переглянули для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз» та ТОВ «Газовик». Для цих компаній комісія встановила тариф 1,66 грн до 1,79 грн за 1 куб. м.

Було наголошено, що рішення ухвалили з метою недопущення соціальної напруги серед населення.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України підготував вісім кроків для зменшення вартості комунальних тарифів. Одним із кроків називалося ухвалення НКРЕКП рішення про зменшення тарифу до 30% на розподіл для 14 облгазів.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які підвищили ціну на «блакитне паливо».