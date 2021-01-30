Цену на распределение газа снизили для 13 облгазов Украины. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n149721-cenu-na-raspredelenie-gaza-snizili-dlya-13-oblgazov-ukrainy-spisok.html

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Тарифы на распределение газа снижены для 13 газоснабжающих компаний.

Теперь максимальный тариф будет составлять 1,79 грн за 1 куб. м. в месяц без НДС. Соответствующее решение было принято 30 января на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Само заседание транслировалось на YouTube.

Тарифы пересмотрели для ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Лубныгаз», ЧАО «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», АО «Черновцыгаз» и ООО «Газовик». Для этих компаний комиссия установила тариф 1,66 грн до 1,79 грн за 1 куб. м.

Было отмечено, что решение приняли с целью недопущения социальной напряженности среди населения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины подготовил восемь шагов для уменьшения стоимости коммунальных тарифов. Одним из шагов называлось принятие НКРЭКУ решения об уменьшении тарифа до 30% на распределение для 14 облгазов.

Напомним, Антимонопольный комитет открыл шесть дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые повысили цену на «голубое топливо».