Субсидия и… уголовная ответственность за нее

https://racurs.ua/2807-subsidiya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-nee.html

Ракурс

Совсем недавно, 20 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев оформлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, все, кто получает жилищные субсидии, практически не почувствуют подорожания коммунальных услуг в январе.

По словам Шмыгаля, оформить субсидию сегодня проще простого: офлайн или онлайн, через сайт Минсоцполитики или через банк. «Государство обязательно поможет людям, которые в этом сейчас нуждаются», — пообещал он.

А за четыре дня до оптимистического обращения премьера Верховный суд опубликовал на своем телеграм-канале ссылку на решение по делу о мошенничестве и подделке документов. Фигуранткой уголовного производства стала женщина, которая… как раз и оформляла субсидию.

Субсидии на оплату ЖКУ: гайки могут закрутить

Тарифы и субсидии можно смело назвать самой горячей темой нынешней зимы. Еще в декабре мы писали о том, что в Верховной Раде вроде бы собирались «пришпорить» процесс принятия законопроекта №3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг». Законопроект предполагал ужесточение мер по взысканию коммунальных долгов.

Самыми обсуждаемыми новшествами, прописанными в законопроекте, стали изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве». Если он будет принят, долги по ЖКУ будут приравнены к долгам по уплате алиментов. Взыскание долга может быть обращено не только на зарплату, но и на имущество должника, а ее самому могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем.

Сейчас же законопроект №3613 застрял в профильном комитете. Это неудивительно. На фоне тарифных протестов и общего недовольства населения, шокированного суммами в платежках, извлекать этот документ на свет божий было бы, мягко говоря, опрометчиво со стороны пропрезидентского большинства (напомним, что инициирован он был депутатом от «Слуги народа» Михаилом Лабой).

Но пока Кабмин всячески пиарит расширение программы жилищных субсидий и поиски дополнительных источников финансирования для их выплат, Верховный суд в середине января опубликовал одно очень интересное решение.

Субсидии: «ошенничество» и «подделка документов»

В решении Верховный Суд определил условия привлечения гражданина, необоснованно получающего социальную помощь, к ответственности за мошенничество и подделку документов.

Сама история «мошенничества и подделок» началась шесть с лишним лет назад в райцентре на Волыни. Некая гражданка пришла в управление труда и соцзащиты городского исполкома и написала заявление на оформление субсидии для малообеспеченных семей. В декларации она не указала, что владеет еще одной квартирой. Субсидию назначили, и за полгода женщина просто-таки обокрала государство на 2889 гривен 37 копеек.

После этого «злоумышленница» еще пять раз оформляла субсидию. Суммы, понятное дело, росли и к 2017 году достигли аж восьми с половиной тысяч за полгода. Кроме того, женщина оформляла социальную помощь, внося неверные данные в декларацию (то есть попросту не указывала, что у нее есть еще одна квартира).

Неприятная ситуация. В августе нынешнего года, кстати, советник министра социальной политики Николай Шамбор заявлял, что деньги, полученные путем сокрытия доходов, могут потребовать вернуть. Однако чиновник говорил о том, что ошибку могли допустить в органах социальной защиты. И, разумеется, если в сокрытии дохода виноват сам получатель субсидии, то государство может в законном порядке взыскать их. Что, конечно же, вовсе не подразумевает уголовное преследование.

Однако правоохранители и суд на Волыни думали несколько иначе. Суд первой инстанции осудил получательницу государственных денег сразу по двум уголовным статьям — 190-й(мошенничество) и 358-й(подделка документов). Всего недобросовестной субсидиантке впаяли ограничение свободы сроком на два года и… милостиво освободили от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии в 2016 году».

Но прокурор остался недоволен: хоть суд и признал женщину виновной в том, что она «завладела чужим имуществом путем обмана, подделала документы и использовала их, а также совершила такие деяния повторно», приговор показался ему слишком мягким. Из прокуратуры жалоба поступила в апелляционный суд, и тот назначил женщине штрафы на общую сумму 1700 гривен и не ограничение, а лишение свободы сроком на два года. Но, снова-таки, милостиво освободил женщину от похода на зону на основании уже упоминавшегося закона об амнистии.

«Преступница» — одинокая мать больного ребенка

Теперь уже осужденная женщина подала жалобу в высшую судебную инстанцию. Она отрицала наличие умысла ввести в заблуждение работников горсовета. Право на соцпомощь у нее появилось, потому что у нее в этот период болел ребенок, а наличие второй квартиры не повлияло на назначение социальной помощи. Кроме того, она ссылается на Закон Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», который предусматривает прекращение помощи и возврат «лишних» денег, то есть гражданско-правовую ответственность, а никак не уголовное преследование.

И Верховный суд принял очень интересное решение.

Для этой конкретной осужденной женщины все закончилось относительно хорошо. В предыдущих судебных инстанциях не выяснили, имела ли она право на назначение субсидии по другим мотивам. А между тем в материалах дела очень хорошо были обрисованы жизненные обстоятельства «преступницы-мошенницы»: одинокая мать, которая не работает, посвящая все свое время больному ребенку, находящемуся на диспансерном учете и требующему постоянного внимания. Таким образом, социальные выплаты — единственный источник существования матери и ребенка. А что касается второй квартиры, то да, таковая имеется. В долгострое. Ни жить в ней, ни сдавать ее в аренду никак нельзя, поэтому посчитать ее «дополнительным источником дохода» тоже невозможно.

Оставим в стороне то, какими моральными принципами руководствовались обвинение и суды первой и апелляционной инстанций, осуждая бедную мать-одиночку. К счастью, Верховный суд решил, что в ее действиях не было всех необходимых признаков мошенничества и подделки документов, и закрыл уголовное производство.

Однако есть одно большое «но».

Получатели субсидий — особо опасны!

Верховный суд посчитал, что одновременное привлечение человека и к гражданской, и к уголовной ответственности не противоречит предусмотренному в статье 61 Конституции Украины принципу, согласно которому никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Другими словами, если вы напортачили в документах, деньги вас заставят вернуть в рамках гражданского производства. Но это не значит, что одновременно вы не станете объектом уголовного преследования.

Подробно разбирая тему мошенничества, суд подтвердил, что незаконное оформление субсидии вполне может подпадать под определение «мошенничество», необходимо только доказать наличие обмана, пассивного или активного, и прямого умысла и корыстного мотива.

Надо заметить, что один из судей высказал особое мнение по решению. Вкратце одна из основных мыслей: нельзя назвать уголовным правонарушением действие или бездеятельность, которые хоть и содержат формально признаки преступления, но из-за своей малозначительности не представляют общественной опасности.

…К сожалению, такие опаснейшие «мошенники», как мать-одиночка с Волыни и ей подобные, — легкая добыча для тех же правоохранительных органов, которым проще и безопаснее иметь дело с такими, с позволения сказать, «преступниками», нежели заниматься преступниками настоящими. А государственные органы, которые оформляют субсидии, вполне могут поощрять подобную тактику запугивания.