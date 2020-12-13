Ад для неплательщиков: вся правда о взыскании коммунальных долгов

https://racurs.ua/2782-ad-dlya-neplatelschikov-vsya-pravda-o-vzyskanii-kommunalnyh-dolgov.html

Ракурс

Нынешним летом одной из самых горячих социальных новостей стал зарегистрированный в Раде законопроект №3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», немедленно обросший целым ворохом страшных историй о том, как бесчеловечно будут поступать с должниками по квартплате. Например, запретят им выезжать за границу, водить машины, а квартиры самых злостных неплательщиков пойдут с молотка в уплату коммунального долга. Замминистра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская, одна из авторов законопроекта, в то же время утверждала, что все эти страшилки — не более чем миф. Правда, аргументы чиновницы были весьма обтекаемыми.

Вскоре шум утих, медийщики позабыли о законопроекте. И вот в начале зимы, когда платежки за коммуналку, которую «зеленая» власть обещала снизить наполовину, мягко говоря, не радуют (по данным центра «Социальный мониторинг», более двух третей украинцев считают проблемой номер один рост тарифов на услуги ЖКХ), о законопроекте снова вспомнили. Недавно в ВР зарегистрировали представление, в котором предлагается принять за основу законопроект №3613 и рассмотреть его во втором чтении в ближайшее время.

Учитывая, что представление подписано главой Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой, известной своими феерическими заявлениями (вспомните, например, слова о «некачественных детях», производимых на свет малоимущими гражданами , полагаем, есть смысл, не доверяя словам чиновников, открыть первоисточники и самим убедиться, что правда, а что миф. Другими словами, что может ожидать коммунальных должников в самое ближайшее время.

Коммуналка: зачем нужны драконовские меры?

По свежим данным Минрегиона, за январь—октябрь нынешнего года украинцы заплатили за коммунальные услуги 28,6 миллиарда гривен, и это без учета стоимости газа и электроэнергии. В эту сумму вошли и долги, которые были реструктуризированы и теперь выплачиваются должниками. Всего было оплачено 101,6% насчитанных сумм, и эти 1,6 дополнительного процента как раз и получены за счет погашаемых долгов. «За отопление за этот период было насчитано 24 миллиарда гривен, а уплачено 27 миллиардов. За январь—октябрь украинцы погасили долгов на 3 миллиарда гривен, что является неплохим показателем», — сказала уже упоминавшаяся выше замминистра Наталия Хоцяновская.

Казалось бы, жизнь налаживается.

Однако, как сказано в пояснительной записке к законопроекту №3613, на май нынешнего года украинцы задолжали за услуги ЖКХ 63,1 миллиарда гривен. Новый закон, по мнению авторов, должен защищать интересы не только предприятий ЖКХ, но и тех граждан, которые платят аккуратно и вовремя, потому что некачественные коммунальные услуги — исключительно результат бедности отрасли (от себя добавлю, что тезис весьма сомнительный).

Существует Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию». Согласно ему общая сумма текущих коммунальных платежей и платежей в счет погашения реструктуризированной задолженности не должна превышать 25% доходов работающих и 20% доходов граждан, получающих социальную помощь. Если человек, составивший договор о реструктуризации, не укладывается в сроки, то действие договора продлевают до полного погашения задолженности.

Предприятия ЖКХ часто обращаются в суд, чтобы воздействовать на должников, но, как сказано в пояснительной записке, «с учетом размеров ставок судебного сбора для физических и юридических лиц при обращении в суд согласно Закону Украины «О судебном сборе» большинство предприятий не имеют финансовой возможности вести претензионно-исковую работу по взысканию существующей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги». (Интересно, а бюджетники, пенсионеры или, скажем, мелкие предприниматели, загнанные в угол карантинными ограничениями, имеют финансовую возможность для отстаивания своих интересов в суде?)

Впрочем, по мнению авторов законопроекта, он не затронет малообеспеченных, ведь они пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ и поэтому вынуждены платить аккуратно и вовремя, иначе лишатся их. А вот состоятельные граждане как раз и составляют основную массу неплательщиков.

Но давайте перейдем к законопроекту и посмотрим, что может ожидать должников в ближайшее время.

Долги по коммуналке — приравнять к алиментам

Самые существенные новшества — это предлагаемые изменения в Законе Украины «Об исполнительном производстве». Базовое новшество, о котором уже говорили, — долги по ЖКХ будут приравнены к долгам по уплате алиментов (изменения в статью 11 «Общие сроки в исполнительном производстве»).

А теперь посмотрим, что там говорится о размерах отчислений с зарплаты, пенсии, стипендии и других доходов должника (статья 70 закона об исполнительном производстве). Во второй абзац второй части статьи, сразу после «взыскания алиментов», предлагается добавить «задолженности физических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг». Открываем статью 70, находим искомое место, а там в случае взыскания алиментов, возмещения ущерба от уголовного преступления или общественно опасного поступка — 50% дохода. Не пятая часть доходов, не четверть, а половина, о чем в пояснительной записке к законопроекту нет ни слова. 20% — это «по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом», а долги по ЖКХ предлагается вставить сразу за алиментами, и там, извините, указана половина доходов.

Список «поражений в правах»

Теперь пройдемся по новшествам, которыми предлагают дополнить статью 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Во-первых, меняется название статьи. Сейчас — «Порядок взыскания алиментов», но предлагается добавить в нее слова «и задолженности физических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Эти же слова вставляются и дальше по тексту статьи 79.

Что имеем? Хотя замминистра Хоцяновская и пыталась полгода назад убедить, что ужасы нового законопроекта — миф, но она, мягко говоря, была не права. Это не миф. Итак.

Часть 2: если имеется долг, совокупный размер которого превышает сумму платежей за 3 месяца, взыскание может быть обращено на имущество должника (машину, квартиру, дом), что не мешает продолжать взимать долг с заработной платы.

Часть 4: исполнитель будет взимать долг по ЖКХ согласно исполнительному листу, рассчитывая ежемесячно размер задолженности, проводить индексацию алиме… тьфу ты, долгов по ЖКХ. В общем, все точно по «алиментной» схеме.

Часть 6: отчисления высчитывают из фактической зарплаты. Если взыскать долг в определенном размере невозможно, предприятие, организация или ФЛП насчитывают должнику задолженность.

Часть 7: касается процедуры возвращения постановления о взыскании долга после его погашения, часть 8 — споров по поводу размеров задолженности, и эти процедуры тоже идентичны «алиментным».

Самые интересные новшества касаются части 9 статьи 70 Закона «Об исполнительном производстве».

Задолжавшим за услуги ЖКХ действительно запретят выезжать за пределы Украины, ограничат право водить автомобиль, пользоваться оружием (даже травматом) и охотиться. Правда, часть 10 статьи 71 поясняет, что машину водить не запретят тем, для кого это — источник заработка, а также инвалидам или тем, кто содержит инвалидов первой, второй группы или ребенка с инвалидностью.

Штрафы до половины суммы долга

Кроме этого, все той же статьей 70 Закона «Об исполнительном производстве» предполагается ввести штрафы, аналогичные «алиментным»: если задолженность превышает сумму платежей за год, штраф — 20% от суммы задолженности, за два года — 30%. Если сумма долга превышает трехлетний платеж, должник заплатит штраф в размере 50% суммы долга.

А вот коммунальщикам будет проще обратиться в суд по поводу взыскания долга. Согласно предполагаемым изменениям в Закон «О судебном сборе» они освобождаются от его уплаты.

Итак, законопроект о коммунальных долгах скоро могут начать рассматривать во втором чтении. И если он будет принят (а это весьма вероятно), новые правила тоже довольно скоро вступят в действие.

И знаете, что можно сказать по этому поводу?

Сам по себе законопроект не так уж плох. Да, по отношению к должникам в нем предусмотрены довольно жесткие, если не сказать драконовские, меры. Но, в конце концов, приходя в магазин, например, вы же не можете взять там товар, а потом заявить, что вам нечем платить, и на этом основании товар вам должны предоставить бесплатно? Так почему же газ, свет, воду и коммунальные услуги можно дарить?

Другой вопрос: необходим симметричный, не менее драконовский закон, позволяющий жестко карать за предоставление некачественных услуг ЖКХ и за искусственное завышение коммунальных тарифов. Но это уже совсем другая история.