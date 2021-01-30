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Ферму для майнинга биткоинов обустроили в спорткаре BMW. Фото: autoua.net

Ферму для майнинга биткоинов обустроили в спорткаре BMW (ФОТО)

30 янв 2021, 14:55
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Ферму для майнинга криптовалют обустроили в спортивном автомобиле.

Один из добытчиков биткоинов Саймон Бирн установил шесть мощных компьютерных видеокарт GeForce RTX 3080 в свой электрический спорткар BMW i8. Сам энтузиаст рассказал, что таким образом хотел позлить геймеров, страдающих из-за слишком высоких цен на видеокарты, поскольку их раскупают майнеры. Об этом 30 января сообщает 4PDA.

Энтузиаст пояснил, что встроенного аккумулятора спортивной гибридной установки достаточно для питания такой небольшой майнинг-фермы. Вот только использовать такую систему непрактично, поскольку из-за выделения тепла приходится держать багажник открытым.

Саймон Бирн не признался, прибылен ли такой замысел, поскольку езда на спорткаре с открытым багажником дело крайне сомнительное.


Ферму для майнинга биткоинов обустроили в спорткаре BMW. Фото: 4PDA

Напомним, программист из Лос-Анджелеса Стефан Томас не может вспомнить цифровой пароль к защищенному жесткому диску IronKey, где хранятся 7 тыс. драгоценных биткоинов.


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