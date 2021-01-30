В Україні 31 січня очікується ожеледиця, фото: www.1obl.ru

https://racurs.ua/ua/n149724-ojeledycya-miscyamy-znachni-opady-pogoda-v-ukrayini-na-31-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 31 січня буде з ожеледицею на дорогах в більшості регіонів (окрім південно-східної частини).

На північному сході країни місцями можливі значні опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 31 січня буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −3…−5°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме −3…−5°, вдень — −1…−3°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 0…-2°, вдень — +1…+3°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі передбачає сніг з дощем вночі та відсутність істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та 0…+2° вдень.

Погода в Харкові протягом доби буде зі снігом та мокрим снігом. Температура вночі становитиме +2…+4°, вдень повітря прогріється до +3…+5°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде зі снігом вночі та мокрим снігом вдень. Вночі очікується температура повітря −2…−4°, вдень — −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 31 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні знову погіршиться через сніговий циклон.