Володимир Зеленський, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n149725-vakcynaciya-vid-koronavirusu-bude-bezkoshtovnou-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в нашій державі має бути безкоштовною.

Про це Зеленський заявив під час обговорення деталей плану вакцинації населення з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, — наголосив Зеленський. — Вакцина проти COVID-19 — не те, на чому має заробляти держава.

Зеленський також додав, що вакцинація буде добровільною. Українці, у яких є необхідні кошти, зможуть самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Президент зазначив, що не знає, якою буде вартість вакцини у приватних лікарнях.

Степанов, зі свого боку, повідомив, що план вакцинації передбачає надання всім послуг на безоплатній основі. Першими під вакцинацію потраплять вразливі категорії населення, а також медики.