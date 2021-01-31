Коронавірус. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n149737-koronavirus-v-ukrayini-vbyv-ponad-pivsotni-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні почав відступати під час локдауну, однак кількість госпіталізацій на добу залишається високою. Так, за минулу добу, 30 січня, вірус виявили у 3 тис. 117 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 219 тис. 455 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 4 тис. 176 людей, а в цілому вже одужали 1 млн 14 тис. 658 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 79 осіб. Загальна кількість жертв становить 22 тис. 707 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 325 тис. 999.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській області (337 хворих), Закарпатській області (217 інфікованих), м. Київ (215 захворілих), Житомирській (205 нових випадків) області.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 215 випадків;

Вінницька область — 123 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 189 випадків;

Донецька область — 176 випадків;

Житомирська область — 205 випадків;

Закарпатська область — 217 випадків;

Запорізька область — 56 випадків;

Івано-Франківська область — 337 випадків;

Київська область — 193 випадки;

Кіровоградська область — 24 випадки;

Луганська область — 25 випадків;

Львівська область — 145 випадків;

Миколаївська область — 146 випадків;

Одеська область — 170 випадків;

Полтавська область — 48 випадків;

Рівненська область — 78 випадків;

Сумська область — 121 випадок;

Тернопільська область — 110 випадків;

Харківська область — 192 випадки;

Херсонська область — 54 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків

Черкаська область — 59 випадків;

Чернівецька область — 118 випадків;

Чернігівська область — 98 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в нашій державі має бути безкоштовною.