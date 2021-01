Науковці. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n149736-ukrayinski-vcheni-pidkoryly-unikalnym-vynahodom-konkurs-nasa-foto-video.html

Ракурс

Українські вчені стали переможцями в номінації Best Use of Technology в найбільшому міжнародному конкурсі, який проводило NASA.

Команда з шести інженерів, фізиків, астрономів та ентузіастів космосу з Дніпра FireWay представила проект космічного конектора для дозаправки супутників на орбіті рідиною, газом і електроенергією. Про це повідомляє NASA Space Apps Challenge.





Усього на конкурсі представили 2 тис. 303 проекти від 26 тис. учасників з майже 150 країн. Проект українських винахідників передбачав 3D-моделювання універсального конектора на SolidWorks, а прототип надрукували на 3D-принтері з PLA-пластика.





Вартість будівництва середнього супутника зв’язку обходиться в близько 300 млн дол., приблизно 100 млн дол. йде на запуск, а термін роботи становить близько 15 років. Коли паливо витрачено, супутник не може утримувати орбіту, і починає дрейфувати, втрачаючи зв’язок. Тому його заправка дозволить продовжити життєвий цикл супутника, допомогаючи космічним компаніям та агентствам заощадити гроші на замінах.

Також розробка українських вчених може використовуватися для з'єднання модулів космічних станцій або для складання на орбіті космічних кораблів. Крім того, винахід в майбутньому можна використовувати для міжпланетних АЗС, що полегшить процеси колонізації нашої Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські науковці навчилися вирощувати червонокнижних риб під сонячними батареями. Так, вчені Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Ю. Федьковича реалізували унікальний проект, вартість якого склала близько 800 тис. грн на рік. Науковці розводять рідкісні види місцевих риб, які занесені до Червоної книги — стерлядь, марену та вирезуба.