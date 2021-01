Ученые. Фото: NASA

https://racurs.ua/n149736-ukrainskie-uchenye-pokorili-unikalnym-izobreteniem-konkurs-nasa-foto-video.html

Ракурс

Украинские ученые стали победителями в номинации Best Use of Technology в крупнейшем международном конкурсе, который проводило NASA.

Команда из шести инженеров, физиков, астрономов и энтузиастов космоса из Днепра FireWay представила проект космического коннектора для дозаправки спутников на орбите жидкостью, газом и электроэнергией. Об этом сообщает NASA Space Apps Challenge.

Всего на конкурсе представили 2 тыс. 303 проекта от 26 тыс. участников из почти 150 стран. Проект украинских изобретателей предусматривал 3D-моделирование универсального коннектора на SolidWorks, а прототип напечатали на 3D-принтере из PLA-пластика.



Стоимость строительства среднего спутника связи обходится в около 300 млн долл., Примерно 100 млн долл. идет на запуск, а срок работы составляет около 15 лет. Когда топливо израсходовано, спутник не может держать орбиту и начинает дрейфовать, теряя связь. Поэтому его заправка позволит продлить жизненный цикл спутника, помогая космическим компаниям и агентствам сэкономить деньги на заменах.

Также разработка украинских ученых может использоваться для соединения модулей космических станций или для сборки на орбите космических кораблей. Кроме того, изобретение в будущем можно использовать для межпланетных АЗС, что облегчит процессы колонизации нашей Солнечной системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские ученые научились выращивать краснокнижных рыб под солнечными батареями. Так, ученые Института биологии, химии и биоресурсов ЧНУ имени Ю. Федьковича реализовали уникальный проект, стоимость которого составила около 800 тыс. грн в год. Ученые разводят редкие виды местных рыб, занесенные в Красную книгу — стерлядь, марену и вырезуба.