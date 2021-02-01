Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n149758-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-dani-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що захворюваність трохи йде на спад.

Минулої доби, 31 січня, було зафіксовано 2 тис. 30 нових випадків COVID-19. Серед хворих була 71 дитина та 65 медпрацівників. Вчора від коронавірусу померла 61 особа, а до лікарень потрапили 1 тис. 103 українців. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 131 особа. Про це 1 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше випадків коронавірусу знайшли на Прикарпатті — 297 випадків, а в Києві, Миколаївській та Львівській області — 160, 152 та 146 випадків відповідно. Найменше захворювань виявили на Хмельниччині — три випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 221 тис. 485 осіб, а померли 22 тис. 768 пацієнтів. Подолати коронавірус змогли 1 млн 23 тис. 915 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 160 випадків;

Вінницька область — 79 випадків;

Волинська область — 59 випадків;

Дніпропетровська область — 76 випадків;

Донецька область — 62 випадки;

Житомирська область — 102 випадки;

Закарпатська область — 127 випадків;

Запорізька область — 87 випадків;

Івано-Франківська область — 297 випадків;

Київська область — 100 випадків;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 20 випадків;

Львівська область — 146 випадків;

Миколаївська область — 152 випадки;

Одеська область — 71 випадок;

Полтавська область — 56 випадків;

Рівненська область — 27 випадків;

Сумська область — 61 випадок;

Тернопільська область — 85 випадків;

Харківська область — 36 випадки;

Херсонська область — 20 випадків;

Хмельницька область — 3 випадки;

Черкаська область — 40 випадків;

Чернівецька область — 124 випадки;

Чернігівська область — 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 30 січня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 3 тис. 117 громадян України. Таким чином останні дні спостерігається спад захворюваності.