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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус в Україні пішов на спад — дані за добу (ІНФОГРАФІКА)

1 лют 2021, 09:12
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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що захворюваність трохи йде на спад.

Минулої доби, 31 січня, було зафіксовано 2 тис. 30 нових випадків COVID-19. Серед хворих була 71 дитина та 65 медпрацівників. Вчора від коронавірусу померла 61 особа, а до лікарень потрапили 1 тис. 103 українців. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 131 особа. Про це 1 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше випадків коронавірусу знайшли на Прикарпатті — 297 випадків, а в Києві, Миколаївській та Львівській області — 160, 152 та 146 випадків відповідно. Найменше захворювань виявили на Хмельниччині — три випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 221 тис. 485 осіб, а померли 22 тис. 768 пацієнтів. Подолати коронавірус змогли 1 млн 23 тис. 915 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 160 випадків;
  • Вінницька область — 79 випадків;
  • Волинська область — 59 випадків;
  • Дніпропетровська область — 76 випадків;
  • Донецька область — 62 випадки;
  • Житомирська область — 102 випадки;
  • Закарпатська область — 127 випадків;
  • Запорізька область — 87 випадків;
  • Івано-Франківська область — 297 випадків;
  • Київська область — 100 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 20 випадків;
  • Львівська область — 146 випадків;
  • Миколаївська область — 152 випадки;
  • Одеська область — 71 випадок;
  • Полтавська область — 56 випадків;
  • Рівненська область — 27 випадків;
  • Сумська область — 61 випадок;
  • Тернопільська область — 85 випадків;
  • Харківська область — 36 випадки;
  • Херсонська область — 20 випадків;
  • Хмельницька область — 3 випадки;
  • Черкаська область — 40 випадків;
  • Чернівецька область — 124 випадки;
  • Чернігівська область — 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 30 січня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 3 тис. 117 громадян України. Таким чином останні дні спостерігається спад захворюваності.

Джерело: Ракурс


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