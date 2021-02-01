Коронавірус в Україні пішов на спад — дані за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149758-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-dani-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що захворюваність трохи йде на спад.
Минулої доби, 31 січня, було зафіксовано 2 тис. 30 нових випадків COVID-19. Серед хворих була 71 дитина та 65 медпрацівників. Вчора від коронавірусу померла 61 особа, а до лікарень потрапили 1 тис. 103 українців. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 131 особа. Про це 1 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Вчора найбільше випадків коронавірусу знайшли на Прикарпатті — 297 випадків, а в Києві, Миколаївській та Львівській області — 160, 152 та 146 випадків відповідно. Найменше захворювань виявили на Хмельниччині — три випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 221 тис. 485 осіб, а померли 22 тис. 768 пацієнтів. Подолати коронавірус змогли 1 млн 23 тис. 915 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 160 випадків;
- Вінницька область — 79 випадків;
- Волинська область — 59 випадків;
- Дніпропетровська область — 76 випадків;
- Донецька область — 62 випадки;
- Житомирська область — 102 випадки;
- Закарпатська область — 127 випадків;
- Запорізька область — 87 випадків;
- Івано-Франківська область — 297 випадків;
- Київська область — 100 випадків;
- Кіровоградська область — 3 випадки;
- Луганська область — 20 випадків;
- Львівська область — 146 випадків;
- Миколаївська область — 152 випадки;
- Одеська область — 71 випадок;
- Полтавська область — 56 випадків;
- Рівненська область — 27 випадків;
- Сумська область — 61 випадок;
- Тернопільська область — 85 випадків;
- Харківська область — 36 випадки;
- Херсонська область — 20 випадків;
- Хмельницька область — 3 випадки;
- Черкаська область — 40 випадків;
- Чернівецька область — 124 випадки;
- Чернігівська область — 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 30 січня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 3 тис. 117 громадян України. Таким чином останні дні спостерігається спад захворюваності.