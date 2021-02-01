Курс гривні до іноземних валют. Фото:

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 1 лютого 2021 року встановив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок курс гривні до американського долара встановлений на рівні 28 грн 13 коп. за 1 дол. Таким чином курс знизився на 6 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем, 29 січня. Тоді долар коштував 28 грн 19 коп. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Євро 1 лютого коштує 34 грн 15 коп, а чеська крона 1 грн 31 коп. Фунт стерлінгів коштує 38 грн 63 коп., а ціна злотого — 7 грн 54 коп.

На міжбанку курс долара у попередній банківський день становив 28 грн 14 коп. у продажу, а курс купівлі дорівнював 28 грн 15 коп. Курс євро 29 січня знизився на 7 коп. — до 34 грн 6 грн за 1 євро.

Нагадаємо, в The Economist, де традиційно в січні публікують рейтинг індексу Біг-Мака, порахували, що реальна ціна долара в Україні — приблизно 11 грн.