Курс гривны к иностранным валютам. Фото:

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Ракурс

Официальный курс гривны на 1 февраля 2021 года установил Национальный банк Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро курс гривны к американскому доллару установлен на уровне 28 грн 13 коп. за 1 долл. Таким образом курс снизился на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 января. Тогда доллар стоил 28 грн 19 коп. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро 1 февраля стоит 34 грн 15 коп, а чешская крона 1 грн 31 коп. Фунт стерлингов стоит 38 грн 63 коп., а цена злотого — 7 грн 54 коп.

На межбанке курс доллара в предыдущий банковский день составил 28 грн 14 коп. в продаже, а курс покупки равнялся 28 грн 15 коп. Курс евро 29 января снизился на 7 коп. — до 34 грн 6 грн за 1 евро.

Напомним, в The Economist, где традиционно в январе публикуют рейтинг индекса Биг-Мака, посчитали, что реальная цена доллара в Украине — примерно 11 грн.