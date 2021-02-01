Державний переворот влаштували військові у М’янмі. Фото:

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Державний переворот у М’янмі влаштували військові у день, коли мало відбутися перше засідання нового складу парламенту.

Військові, які протягом десятиліть керували країною, заявили про махінації під час голосування. Було затримано президента країни Він Мьїна та держрадника Аун Сан Су Чжі. Після цього в М’янмі оголосили режим надзвичайного стану на рік. Про це повідомляє Reuters.

Зараз по всій країні не працюють телебачення та радіо, спостерігаються перебої із зв’язком.

За інформацією місцевого ресурсу Myanmar Now, військові, які влаштували переворот, призначили виконуючим обов’язки президента колишнього генерала Мьїнта Све, який вже встиг передати державну владу головнокомандувачу Мін Аунг Хлаїнгу.

Як відомо, впродовж останніх днів у М’янмі була дуже напруженою політична ситуація. ЗМІ повідомляли про підготовку держперевороту після триваючої напруженості між цивільним урядом та армією, представники якої вважали минулі в листопаді 2020 року парламентські вибори сфальсифікованими. Тоді перемогу здобула «Національна ліга за демократію».

Нагадаємо, у серпні 2020 року президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта подав у відставку та розпустив парламент країни. Таке рішення глава державі ухвалив після того, як військовослужбовці-заколотники затримали його та вищих посадових осіб його уряду.