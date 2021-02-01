Государственный переворот устроили военные в Мьянме. Фото:

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Государственный переворот в Мьянме устроили военные в день, когда должно было состояться первое заседание нового состава парламента.

Военные, которые на протяжении десятилетий управляли страной, заявили о махинациях во время голосования. Был задержан президент страны Вин Мьин и госсоветник Аун Сан Су Чжи. После этого в Мьянме объявили режим чрезвычайного положения на год. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас по всей стране не работают телевидение и радио, наблюдаются перебои со связью.

По информации местного ресурсе Myanmar Now, военные, которые устроили переворот, назначили исполняющим обязанности президента бывшего генерала Мьинта Све, который уже успел передать государственную власть главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу.

Как известно, на протяжении последних дней в Мьянме была очень напряженной политическая ситуация. СМИ сообщали о подготовке госпереворота после продолжающейся напряженности между гражданским правительством и армией, представители которой считали прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными. Тогда победу одержала «Национальная лига за демократию».

Напомним, в августе 2020 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку и распустил парламент страны. Такое решение глава государства принял после того, как военнослужащие-мятежники задержали его и высших должностных лиц его правительства.