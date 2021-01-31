1 февраля отмечают день Макария. Фото: ndh.vn

https://racurs.ua/n149755-1-fevralya-otmechaut-den-makariya-chto-nujno-znat-o-prazdnike.html

Ракурс

Память святого Макария Великого (Макария Египетского) православная церковь 1 февраля.

Монах-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения.

По преданию, когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил дар целителя. Сейчас его мощи находятся в Италии.

Также 1 февраля в мире празднуют Международный день десерта.

День ангела отмечают Арсений, Григорий, Макарий, Николай, Савва, Петр, Федор, Екатерина.

В этот день состоялись такие интересные исторические события:

1587 — английская королева Елизаветой I подписала смертный приговор Марии Стюарт;

1709 — на необитаемом острове в Тихом океане был найден матрос Александр Селкирк, ставший прообразом Робинзона Крузо.

1790 — в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд;

1865 году — отмена рабства в США;

1884 году — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка;

1893 — Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон «Черная Мария».

1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд;

1958 — первый американский спутник был запущен в космос;

1992 — подписали российско-американскую декларацию о завершении «холодной войны»;

1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

2004 — отмена смертной казни в Великобритании.

2009 — Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

В этот день родились:

1897 — Евгений Маланюк, выдающийся украинский поэт, культуролог, литературный критик;

1958 — Вера Ульянченко, украинский политический деятель и управленец;

1965 — Вадим Писарев, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Напомним, 31 января отмечали Всемирный день ювелира и день вдохновения искусством.