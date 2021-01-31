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1 февраля отмечают день Макария. Фото: ndh.vn

1 февраля отмечают день Макария — что нужно знать о празднике

31 янв 2021, 22:19
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Память святого Макария Великого (Макария Египетского) православная церковь 1 февраля.

Монах-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения.

По преданию, когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил дар целителя. Сейчас его мощи находятся в Италии.

Также 1 февраля в мире празднуют Международный день десерта.

День ангела отмечают Арсений, Григорий, Макарий, Николай, Савва, Петр, Федор, Екатерина.

В этот день состоялись такие интересные исторические события:


  • 1587 — английская королева Елизаветой I подписала смертный приговор Марии Стюарт;
  • 1709 — на необитаемом острове в Тихом океане был найден матрос Александр Селкирк, ставший прообразом Робинзона Крузо.
  • 1790 — в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд;
  • 1865 году — отмена рабства в США;
  • 1884 году — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка;
  • 1893 — Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон «Черная Мария».
  • 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд;
  • 1958 — первый американский спутник был запущен в космос;
  • 1992 — подписали российско-американскую декларацию о завершении «холодной войны»;
  • 1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.
  • 2004 — отмена смертной казни в Великобритании.
  • 2009 — Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

В этот день родились:

  • 1897 — Евгений Маланюк, выдающийся украинский поэт, культуролог, литературный критик;
  • 1958 — Вера Ульянченко, украинский политический деятель и управленец;
  • 1965 — Вадим Писарев, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Напомним, 31 января отмечали Всемирный день ювелира и день вдохновения искусством.

Источник: Ракурс


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