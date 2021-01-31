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1 февраля отмечают день Макария. Фото: ndh.vn
1 февраля отмечают день Макария — что нужно знать о праздникеhttps://racurs.ua/n149755-1-fevralya-otmechaut-den-makariya-chto-nujno-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
Память святого Макария Великого (Макария Египетского) православная церковь 1 февраля.
Монах-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения.
По преданию, когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил дар целителя. Сейчас его мощи находятся в Италии.
Также 1 февраля в мире празднуют Международный день десерта.
День ангела отмечают Арсений, Григорий, Макарий, Николай, Савва, Петр, Федор, Екатерина.
В этот день состоялись такие интересные исторические события:
- 1587 — английская королева Елизаветой I подписала смертный приговор Марии Стюарт;
- 1709 — на необитаемом острове в Тихом океане был найден матрос Александр Селкирк, ставший прообразом Робинзона Крузо.
- 1790 — в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд;
- 1865 году — отмена рабства в США;
- 1884 году — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка;
- 1893 — Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон «Черная Мария».
- 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд;
- 1958 — первый американский спутник был запущен в космос;
- 1992 — подписали российско-американскую декларацию о завершении «холодной войны»;
- 1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.
- 2004 — отмена смертной казни в Великобритании.
- 2009 — Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.
В этот день родились:
- 1897 — Евгений Маланюк, выдающийся украинский поэт, культуролог, литературный критик;
- 1958 — Вера Ульянченко, украинский политический деятель и управленец;
- 1965 — Вадим Писарев, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.
Напомним, 31 января отмечали Всемирный день ювелира и день вдохновения искусством.
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