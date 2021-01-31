Возле украинских границ Россия проводит военные учения. Фото: function.mil.ru

https://racurs.ua/n149754-vozle-ukrainskih-granic-rossiya-provodit-voennye-ucheniya.html

Ракурс

Вооруженные силы РФ начали обучение вблизи границ Украины.

Более 800 военнослужащих и около 200 единиц военной техники задействованы в маневрах, которые проводит 20 общевойсковая армия Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойсковой группировки войск в Воронежской области. Главной целью учений является проверка готовности подразделений к отражению якобы скрытой атаки противника и принятию решений для уничтожения превосходящих сил, — говорится в сообщении.

20 общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже недалеко от границы с Украиной.

В прошлом году сообщалось, что Москва планирует вторжение в Херсон с целью получения контроля над каналом для восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.

В то же время экс-посол США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что подобные опасения у Вашингтона появились давно.

Ранее мы сообщали, что об угрозе российского вторжения сообщила СБУ.