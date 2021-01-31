В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане. Фото: Укринформ

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В центре Киева почтили память Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Участники мероприятия отправились шествием от памятника княгине Ольге на Михайловской площади к народному мемориалу Жизневскому на улице Грушевского, сообщает «Укринформ».

Несколько сотен людей с флагами Беларуси, Украины и движения «Правый сектор» прошли по Михайловской, Софиевской площади, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского к мемориалу Жизневскому.

«Михась Жизневский — герой двух народов, погибший за нашу свободу», «Жыве Беларусь», «Украина и Беларусь превыше всего», «Верым, можам, пераможам», «За нашу и вашу свободу!», «ОМОН = Беркут», — скандировали участники памятного шествия.

Белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017 года было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).

В то же время сегодня в Минске в воскресенье задержали более 120 человек, в том числе швейцарскую журналистку Люцию Чирки, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Около 16.00 по киевскому времени посольство Швейцарии сообщило, что журналистку освободили.

Задержания произошли в центре Минска, когда сотни людей вышли на совместную прогулку без плакатов и флагов.