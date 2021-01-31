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Ракурс
В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане. Фото: Укринформ

В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане (ФОТО)

31 янв 2021, 20:50
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В центре Киева почтили память Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Участники мероприятия отправились шествием от памятника княгине Ольге на Михайловской площади к народному мемориалу Жизневскому на улице Грушевского, сообщает «Укринформ».

В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане. Фото: Укринформ

Несколько сотен людей с флагами Беларуси, Украины и движения «Правый сектор» прошли по Михайловской, Софиевской площади, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского к мемориалу Жизневскому.

В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане. Фото: Укринформ

«Михась Жизневский — герой двух народов, погибший за нашу свободу», «Жыве Беларусь», «Украина и Беларусь превыше всего», «Верым, можам, пераможам», «За нашу и вашу свободу!», «ОМОН = Беркут», — скандировали участники памятного шествия.

В Киеве почтили память белоруса, погибшего на Майдане. Фото: Укринформ

Белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017 года было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).

В то же время сегодня в Минске в воскресенье задержали более 120 человек, в том числе швейцарскую журналистку Люцию Чирки, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».


Около 16.00 по киевскому времени посольство Швейцарии сообщило, что журналистку освободили.

Задержания произошли в центре Минска, когда сотни людей вышли на совместную прогулку без плакатов и флагов.

Источник: Ракурс


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